Единый государственный протокол лечения зараженных коронавирусом, утвержденный 2 апреля, в ближайшее время будет расширен. В него добавят новые лекарственные препараты.

Об этом во время прямого включения на телеканале "1+1" в воскресенье вечером сообщали министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы создали протокол лечения... На сегодняшний день не существует ни одного лекарственного средства с показаниями Covid-19. Это все доказательная современная медицина, как лечит весь мир... Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан, я буду это делать. Мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", - сказал глава МОЗ.

Он добавил, что над протоколом работает группа лучших врачей страны. Специалисты рассматривают разные варианты, следят за информацией практически 24 часа в сутки.

"Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения", - заявил Степанов.

Министр сказал, что главная цель медиков - минимизировать количество летальных исходов Covid-19.

Ранее "Страна" подробно разбирала, какие лекарства вошли в принятый протокол. Мы также сообщали, что разработанную схему лечения раскритиковала Ульяна Супрун.