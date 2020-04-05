Беглого больного с коронавирусом вернули в районную больницу, где он и умер
В Черниговской области от коронавируса умер пациент. Ранее этот человек пытался сбежать из медицинского учреждения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
"В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать человек, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что за время побега больной не контакрировал с другими людьми, а полицейские и медики были одеты в защитные средства.
"Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - добавили в полиции.
Скриншот: Facebook /Поліція Чернігівської області
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