В Киеве массово опустели съемные квартиры. По оценкам специалиста по недвижимости сети RE/MAX Михаила Артюхова, вакантность арендного жилья сейчас — до 25%, то есть, простаивает каждая четвертая квартира. И это уже сказывается на ценниках — хозяева готовы уступать чуть ли не вдвое и даже больше.

К примеру, единичка на Бессарабской площади с евроремонтом , мебелью и бытовой техникой сдается за 9 тысяч гривен в месяц. Раньше ее сдавали за 25 тысяч, а сейчас готовы сторговаться даже за 7 тысяч гривен, то есть, цена упала в четыре раза.

Единичку в Шевченковском районе можно снять за 5 тысяч гривен в месяц. Еще месяц назад таких цен не было и в помине. И, судя по всему, это только начало обвала на рынке аренды.

"Думаю, скоро можно будет найти варианты проживания только за коммуналку, то есть, вообще без арендной платы", — говорит Артюхов.

По его словам, столичный рынок аренды жилья с началом карантина обрушился практически во всех сегментах.

"Посуточная аренда вообще "умерла". Иностранцев, которые были основными претендентами на такие квартиры, сейчас нет. Владельцы вообще не знают, что со всеми этими объектами делать — лихорадочно ищут способ перевести их в сегмент долгосрочной аренды", — говорит Артюхов.

Отсюда и бросовые цены.

Хозяева разрывают договоры со специализированными агентствами, которые ранее обеспечивали им посуточную аренду, и пытаются самостоятельно сдать жилье на длительный срок - буквально за любую сумму, чтобы хотя бы не платить коммуналку.

Но на рынке долгосрочной аренды полно своих проблем, и вклиниться туда сейчас не так просто.

Самый дешевый сегмент (до 6 тысяч гривен в месяц) стремительно пустеет. Квартиры эконом-класса в Киеве снимали студенты, а также приезжие из регионов, сумевшие найти в столице работу на 10-15 тысяч гривен в месяц. С началом карантина многим попросту нечем платить, так как их отправили в отпуска за свой счет. Такая же история с жильем по 10-15 тысяч гривен в месяц, хотя там отток арендаторов идет не так быстро — жильцы более состоятельные и имеют хоть какую-то финансовую подушку, хотя у многих ее хватит, максимум, на апрель.

"В феврале в сегменте жилья по цене 10-13 тысяч гривен в месяц было заключено 500 сделок. Предложение при этом составляло порядка 3 тысяч объектов, то есть, и раньше был переизбыток. Последние две недели рынок стоит, сделок практически нет. Предложение выросло на 500 квартир. За апрель, скорее всего, в аренду выставят еще 1-1,5 тысячи квартир. То есть, предложение вырастет уже до 4-4,5 тысяч. В сегменте жилья до 6 тысяч гривен в месяц ожидается увеличение предложения вообще в 2-3 раза. При минимальном спросе", - отметил Артюхов.

В сегменте бизнес- и премиум-квартир — также массовый исход арендаторов.

"Многие посольства, представительства иностранных компаний которые снимали в Киеве дома и дорогие квартиры для своих сотрудников и их семей с начала эпидемии отозвали людей и отказались от жилья. Только посольство США снимало порядка 100 домов в столице. То есть, в один момент опустели сотни объектов", — говорит Артюхов.

Состоятельные арендаторы, которые не уехали из Украины, решили перебраться поближе к природе. Они выезжают из квартир в центре города в пригородные дома. Точно так же поступают и киевляне, доход которых позволяет тратить по 1-1,5 тысяч долларов в месяц и больше на съемные коттеджи.

"Все, что дешевле 1,5 тысяч долларов м месяц под Киевом уже разобрано. До 3 тысяч долларов в месяц предложение еще есть", — говорит руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.

Михаил Артюхов говорит, что карантин стал настоящим шоком не только для тех, кто снимает квартиры, но и для тех, кто их сдает.

В последние годы бизнес на съемных квартирах вошел в моду. Многие украинцы, имеющие накопления, вкладывали их в покупку жилья, которое затем пускали в аренду — посуточную или долгосрочную. Такие инвестиции давали до 10-15% годовых в долларе, тогда как в банке разместить валютный депозит можно было максимум под 5% годовых.

Но сейчас люди, сдающие по несколько квартир, попросту не знают, что с ними делать.

"Некоторые собственники вообще живут не в Украине. То есть, если арендатор сейчас выселяется, они даже не могут приехать принять эту квартиру. И как ее дальше сдавать — непонятно. Уже есть случаи, когда хозяева дают людям каникулы по оплате — за апрель аренду брать не будут, только коммуналку. Думаю, дальше будут скидки по аренде или даже проживание только за коммуналку", — рассказал "Стране" Михаил Артюхов.

По его словам, карантин — это только первый удар по рынку арендного жилья. За ним последует экономический кризис, на волне которого многие квартиросъемщики могут заметно потерять в доходах.

"Уже сейчас специалистов, которые не теряют в доходах, очень мало. Многие живут на прежних запасах, но они заканчиваются. После окончания карантина люди начнут еще более массово съезжать с квартир, если не договорятся с хозяевами о скидках. Думаю, цены могут упасть вполовину", — отмечает эксперт.

Многие риэлторы запускают так называемые аукционы по аренде - стартуют с самых низких цен и постепенно двигаются выше. Если спроса нет, то претендент может снять жилья по минимальным расценкам. Таких предложений будет становится все больше, — рассказали "Стране" в агентствах недвижимости.