В Соединенных Штатах Америки коронавирусом нового типа за сутки заразились почти 19 тысяч человек. С начала пандемии здесь умерли 9 тысяч 444 человека.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки за сутки умерли 1169 человек, зараженных коронавирусом. Этот показатель скончавшихся за день стал самым большим в мире.

Общее количество зараженных только в США составляет 330 тысяч 379, за сутки обнаружены 19 022 новых заболевших.

Об этом говорят данные статистического портала worldometers.info.

За сутки от коронавируса в США погибли почти тысяча человек - 992 пациента. Всего в стране от коронавирусной инфекции исцелились 16, 995 заболевших.

Соединенные Штаты Америки стали первой в мире страной по числу больных коронавирусной инфекцией нового типа, но общему числу умерших пока еще уступают Италии (15 887 смертей) и Испании (12 418 смертей).

Ранее "Страна" писала, что врачи Нью-Йорка готовы носить мусорные пакеты из-за нехватки медицинских халатов.

Также мы рассказывали, что в Италии за сутки от коронавируса погибли 525 человек, это самый низкий показатель за три недели.