Жертвами коронавируса в США стали почти 9,5 тысяч человек. Фото: Страна

В Соединенных Штатах Америки коронавирусом нового типа за сутки заразились почти 19 тысяч человек. С начала пандемии здесь умерли 9 тысяч 444 человека.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки за сутки умерли 1169 человек, зараженных коронавирусом. Этот показатель скончавшихся за день стал самым большим в мире.

Общее количество зараженных только в США составляет 330 тысяч 379, за сутки обнаружены 19 022 новых заболевших. 

Об этом говорят данные статистического портала worldometers.info.

За сутки от коронавируса в США погибли почти тысяча человек - 992 пациента. Всего в стране от коронавирусной инфекции исцелились 16, 995 заболевших. 

Соединенные Штаты Америки стали первой в мире страной по числу больных коронавирусной инфекцией нового типа, но общему числу умерших пока еще уступают Италии (15 887 смертей) и Испании (12 418 смертей).  

Ранее "Страна" писала, что врачи Нью-Йорка готовы носить мусорные пакеты из-за нехватки медицинских халатов

Также мы рассказывали, что в Италии за сутки от коронавируса погибли 525 человек, это самый низкий показатель за три недели.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.