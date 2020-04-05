На украинских сайтах объявлений появились предложения взять в аренду собак, чтобы был повод прогуляться во время карантина и при этом не заработать гигантский штраф. В частности, подобными предложениями пестрит сайт OLX.

Например, автор одного объявления просит за час аренды его псов 110 гривен. Он уверяет, что все животные привиты и имеют паспорта, и ни один патруль не придерется к клиентам.

"Собака не роскошь, а средство передвижения", - с юмором написал хозяин и опубликовал фото одного из питомцев, по виду похожего на стаффордширского терьера.

Другой предприимчивый гражданин предлагает четвероногих друзей "разного калибра" тоже с почасовой оплатой аренды. Он обещает круглосуточно доставить животных по Киеву.

Ранее "Страна" писала, что одними из первых придумали сдавать в аренду собак для прогулок заточенные на карантин испанцы.

Также мы сообщали, что с 6 апреля в Украине гулять с собакой или другим питомцем сможет только один человек.