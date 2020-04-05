В Италии за сутки погибли 525 человек, у которых диагностировали коронавирус. Это - самый низкий показатель за последние три недели. По последним данным, общее число погибших в этой стране достигло 15 887 человек.

Об этом сообщают в воскресенье итальянские СМИ.

Это самый низкий суточный уровень смертности с 19 марта, сообщил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Мы зарегистрировали 525 новых смертей, это самое маленькое число с 19 марта по сегодняшний день", - сказал он.

В настоящее время коронавирусом болеют 91 246 жителей Италии, за сутки COVID-19 выявили у 2 972 человек.

В общей сложности за все время эпидемии коронавирус в Италии выявили почти у 129 тыс. человек. Выздоровели 21 815 человек.

Ранее "Страна" писала, что в больницах Италии с коронавирусом лежат около сотни украинцев. Их лечением займутся врачи, отправленные Зеленским.

Также мы рассказывали, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек.