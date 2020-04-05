В связи с распространением коронавируса и ужесточением карантинных мер в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре приняли решение совершать богослужения в закрытом режиме. Они будут проходить до официального окончания национального карантина.

Об этом сообщает на сайте монастыря его пресс-служба.

В службах не смогут принимать участие ни прихожане, ни паломники. Однако церковные действа будут транслироваться онлайн.

Братия обители продолжает молиться в храмах монастыря: возносить сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно поминать в молитвах заболевших и врачей.

Желающие подать записки на поминовение и пожертвование могут сделать это на официальном сайте лавры.

В монастыре попросили прихожанам и всех православных христианам с пониманием отнестись к ограничительной мере.

Как писала "Страна", Кабмин запретил на Пасху посещать храмы.

Также мы сообщали, что в Днепре решили доставить верующим домой пасхальные наборы, которые централизовано освятят в церкви.