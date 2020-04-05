За сутки в Испании от коронавируса умерли 674 пациента. Это - самый низкий показатель за последние 10 дней. Также количество погибших снижается уже третий день подряд, общее число умерших составляет 12 418 человек.

Об этом сообщает газета "El Pais".

Сейчас в Испании обнаружили 130 759 человек с коронавирусом. За последние сутки в стране обнаружили 6 023 заболевших. Выздоровели 38 080 человек.

Испания - одна из лидирующих стран по количеству зараженных коронавирусом. В стране ввели строгий карантин.

Мы расссказывали, что в Испании планируют разработать прототип вакцины от коронавируса уже в апреле.

Ранее "Страна" писала, что в Европе заговорили о новом "плане Маршалла" после победы над коронавирусом.