В Испании число умерших от коронавируса пациентов падает третий день подряд
За сутки в Испании от коронавируса умерли 674 пациента. Это - самый низкий показатель за последние 10 дней. Также количество погибших снижается уже третий день подряд, общее число умерших составляет 12 418 человек.
Об этом сообщает газета "El Pais".
Сейчас в Испании обнаружили 130 759 человек с коронавирусом. За последние сутки в стране обнаружили 6 023 заболевших. Выздоровели 38 080 человек.
Испания - одна из лидирующих стран по количеству зараженных коронавирусом. В стране ввели строгий карантин.
Мы расссказывали, что в Испании планируют разработать прототип вакцины от коронавируса уже в апреле.
Ранее "Страна" писала, что в Европе заговорили о новом "плане Маршалла" после победы над коронавирусом.
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