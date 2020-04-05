В Молдове зафиксировано 864 случая заражения коронавирусом. Всего за сутки в стране заболели 112 человек. Всего в стране от болезни погибли 15 зараженных.

Об этом сообщил в воскресенье вечером президент Молдовы Игорь Додон, передает "Интерфакс".

"За минувшие сутки обработано 349 тестов. Из них 112 дал положительный результат. Среди новых случаев 8 ввезены среди граждан Молдовы, которые вернулись из-за границы. В 104 случаях имело место заражение внутри страны. Таким образом, число инфицированных граждан в нашей стране составляет 864 человека. К сожалению, еще три смерти зарегистрированы за последние сутки. Общее количество скончавшихся составляет 15 человек", - отметил Додон.

Он сообщил, что среди инфицированных 293 человека - в Кишиневе, 132 - в районе Штефан-Водэ, 126 - в городе Сорока, 47 - в Приднестровском регионе.

Президент подчеркнул, что количество инфицированных растет.

"Это означает, что мы готовимся к четвертому сценарию, который предполагает больше одной тысячи инфицированных человек. Этот сценарий предполагает, что мы задействуем для лечения коронавирусом еще несколько больниц, а также привлечем к процессу лечения всех медицинских работников", - заявил Додон.

По его словам, среди 864 инфицированных человек 240 - медицинские работники.

"Это большое количество медработников. Тесты проведены для 842 медицинских работников, из них у 240 подтвердился диагноз коронавирус. Мы готовимся к тому, что будем проводить тесты у всех медицинских работников. Для этого у нас есть необходимое количество тестов, вскоре поступит еще крупная партия тестов, которую мы заказали в Китае", - сказал президент.

Ранее "Страна" писала, что число умерших от коронавируса в Великобритании приближается к пяти тысячам.

Также мы рассказывали, как живут страны, где не ввели тотальный карантин.