На киевлян, раздававших медицинские маски на улице, напали радикалы, обозвав людей "сепаратистами".

Об этом написал в Facebook генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

"Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то ублюдки напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.

Видео: Facebook/ marchevskyi

Раздающие маски сказали спортивного вида молодчикам: мол, если они считают кого-то сепаратистами, им следует обратиться в МВД и СБУ. На это нападавшие начали выхватывать упаковки с масками.

"Хочу передать привет этим уродам и сказать: если не способны что-то сделать, то не мешайте другим. Бестолочи, лучше возьмите и в магазин сходите для стариков. Это ничего не стоит. Но нет, вы не ходите. Можете только мешать остальным помогать. Бродячий цирк, бродячие активисты. Пора заканчивать с этим и начинать строить нормальную страну", - написал Марчевский.

Ранее "Страна" рассказывала о нападении на журналистку телеканала ZIK. Ее атаковали мужчины, нарушающие карантин.

Также мы писали о том, что под Хмельницким во время съемок сюжета о незаконной торговле масками избили журналистов телеканала NewsOne.