"Это путинские маски!". В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски
На киевлян, раздававших медицинские маски на улице, напали радикалы, обозвав людей "сепаратистами".
Об этом написал в Facebook генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.
"Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то ублюдки напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.
Видео: Facebook/ marchevskyi
Раздающие маски сказали спортивного вида молодчикам: мол, если они считают кого-то сепаратистами, им следует обратиться в МВД и СБУ. На это нападавшие начали выхватывать упаковки с масками.
"Хочу передать привет этим уродам и сказать: если не способны что-то сделать, то не мешайте другим. Бестолочи, лучше возьмите и в магазин сходите для стариков. Это ничего не стоит. Но нет, вы не ходите. Можете только мешать остальным помогать. Бродячий цирк, бродячие активисты. Пора заканчивать с этим и начинать строить нормальную страну", - написал Марчевский.
Ранее "Страна" рассказывала о нападении на журналистку телеканала ZIK. Ее атаковали мужчины, нарушающие карантин.
Также мы писали о том, что под Хмельницким во время съемок сюжета о незаконной торговле масками избили журналистов телеканала NewsOne.