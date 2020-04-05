Австрия готовится ослабить карантин в стране. Для этого власти хотят следить за местоположением граждан через смартфон. Тем, у кого нет смартфонов, правительство планирует раздать специальные брелоки.

Об этом сообщает DW.

Об этом в субботу, 4 апреля, заявил канцлер страны Себастьян Курц. По его словам, дополнительные меры по борьбе с пандемией необходимы, поскольку страна планирует в ближайшем будущем ослабить запрет на выход из дома.

У двух миллионов австрийцев нет смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелоки, сообщающие о месторасположении. Одновременно также есть потребность в быстром тестировании на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц.

Ранее "Страна" писала, что в Австрии проведут случайное тестирование на коронавирус, чтобы выяснить реальные масштабы заболеваемости.

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