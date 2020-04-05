Главный врач городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавирусной болезни в России.

Руководитель клиники прокомментировал ситуацию создателям фильма канала RT "Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко" в тот день, когда стало известно о его заражении новым вирусом. Фильм опубликован на YouTube.

"Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала", - сказал врач журналисту.

Удивление медиков вызвал тот факт, что возраст поступивших в больницу зараженных с тяжелым течением болезни был ниже, чем прогнозировалось.

Например, в момент съемок Проценко обсуждал с коллегой состояние 38-летнего Covid-позитивного мужчины в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что в России подавляющее большинство заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Видео: YouTube/ RT на русском

Как сообщала "Страна", в Украине люди от 18 до 49 лет составляют более половины всех зафиксированных подозрений на коронавирус. Однако большинство смертей от коронавируса у нас приходится на пациентов возрастом от 50 до 70 лет.