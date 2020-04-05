Полиция Черновцов дала свою версию субботнего происшествия, когда неизвестный злоумышленник смертельно ранил из огнестрельного оружия 32-летнего мужчину, которого медики скорой помощи везли в больницу под дулом пистолета.

Некоторые подробности приведены на сайте Нацполиции Черновицкой области.

Правоохранители установили, что 4 апреля на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи.

На месте преступления прибыли следственно-оперативная группа ГУНП в Черновицкой области, Шевченковского отделения полиции, рота полиции особого назначения, полиция охраны и патрульные полицейские. Сотрудники полиции осмотрели места событий, опросили свидетелей и очевидцев преступления.

Видео: YouTube/ Поліція Чернівецької області

Начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала "Страна", жертвой стрельбы стал главарь черновицкой банды Евгений Боршан. Мы рассказывали о возможных причинах убийства.

Также мы сообщали, что подельники Боршана оцепили станцию скорой помощи вскоре после убийства.