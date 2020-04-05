В Черновицкой области двое детей в тяжелом состоянии предположительно из-за коронавируса. Они помещены в больницы, находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Состояние их средне тяжелое, оба – на кислородной дотации", – сообщает обладминистрация.

В Черновицкой области из-за стремительного распространения коронавируса ввели особые карантинные ограничения на время выходных. Глава ОГА Сергей Осачук призвал жителей не покидать дома с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника 6 апреля.

За сутки 4 апреля в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей.

Фото: Facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Ранее "Страна" писала, что на западной Украине заболевших медиков уже десятки, умерших от коронавируса боятся хоронить.

Также мы писали, что в Винницкой области ребенок с коронавирусом в тяжелом состоянии подключен к ИВЛ.