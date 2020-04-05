Украинский юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина
Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.
Об иске Гумиров сообщил в своем Facebook.
Юрист объяснил, почему решил обратиться в суд. По его словам, он не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".
В целом он не отрицает угрозы распространения коронавируса, но считает многие карантинные меры неразумными и незаконными.
В иске его автор оспаривает следующее.
- Карантин в Украине может быть введен только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является. Карантин может инициировать только главный санитарный врач, причем только в том случае, если в Украине президентом введен режим чрезвычайного положения. Такого нет и не было. Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии, а эпидемический порог, установленный МОЗ Украины, - не менее 191 000 заболевших. Значит, Кабмин нарушил закон и процедуру введения карантина. Нет и не было причин вводить тотальный карантин.
- Запрет работы общественного транспорта является ограничением права на свободу передвижения. Такое ограничение может быть основано только на законе. Постановление Кабмина не является таким законом и Кабмин не имел полномочий вводить такой запрет.
- Запрет права на мирные собрания (концерты, митинги, лекции, религиозные праздники) может быть введён только судом. Кабмин незаконно присвоил себе полномочия суда. Запрет незаконный.
- Запрет некоторых видов предпринимательской деятельности (рестораны, магазины, парикмахерские, спортзалы, коворкинги, лектории, бытовые услуги) не предусмотрен ни одним законом Украины и является дискриминацией одних предпринимателей по отношению к другим. Также здесь присутствует нарушение конституционного права человека на достойный уровень жизни, поскольку люди лишены определённой еды и возможности купить одежду и нужные им услуги. Это незаконно.
Юрист выразил надежду на то, что суд по его иску признает карантинные меры противоправными и отменит их. А решение суда будет основанием для людей, пострадавших от применения незаконных мер, требовать отмены наложенных штрафов и возмещения государством убытков и морального ущерба.
Напомним, введенный 16 марта карантин Кабмин продлил и ужесточил с 6 апреля.
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