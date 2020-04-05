В Великобритании количество жертв коронавируса приближается к 5000 - по состоянию на день пятого апреля уже 4 934 умерли. За сутки умер 621 пациент, у которого был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает в воскресенье телеканал Sky News.

Большая часть смертей зарегистрирована в Англии. Всего анализ на коронавирус взяли у 195 524 человек. Из них COVID-19 выявили за последние сутки у 5 903 человек, а за все время - у 47 806 человек.

Между тем в выходные часть подданных Великобритании, пренебрегая рекомендациями властей, отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду.

Великобритания занимает пятое место в мире по числу умерших пациентов с коронавирусом и восьмое - по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

Ранее "Страна" писала, что в Бельгии впервые с начала эпидемии коронавируса новых больных стало меньше выписанных.

Также мы рассказывали, что в Иране от коронавируса погибли более 3,5 тысяч человек.