Похоже, режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Черновицкой области из-за эпидемии коронавируса, серьезно влияет на криминогенную обстановку приграничного региона.

Пока границы закрыты для пассажирских перевозок, грузы продолжают идти беспрепятственно. А с ними в ЕС попадает колоссальный оборот контрабанды, которую никто на карантин не ставил. Наоборот, из-за возникновения дефицита товаров поток грузов (а следовательно и контрабанды) увеличился.

Местные криминальные авторитеты, по сведениям источников "Страны" в ГУНП Черновицкой области, сейчас пытаются обогатиться за счет увеличения потока контрабандных товаров и сырья и осуществить передел сфер влияния.

В минувшую субботу около полудня на улице Воробкевича в Черновцах возле собственного дома киллеры подкараулили некоего местного жителя Евгения Боршана, более известного в узких кругах под кличкой Пача. Когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю Toyota, в него выпустили очередь из автоматического оружия.

Стрелявшие скрылись на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito с чешской регистрацией. Подоспевшие на помощь братки довезли на собственной машине Toyota своего "бригадира" в местную больницу скорой помощи. Они были вооружены автоматами и угрожали медикам расправой, если те не вылечат раненого. Однако пульса у Боршана почти не было. От обильной кровопотери и сквозного ранения в живот он скончался в больнице.

Несмотря на молодой возраст в 33 года Боршан успел стать лидером группировки, действовавшей на территории Черновицкой области и Черновцов. Он активно пытался контролировать поставки контрабандных грузов сигарет в ЕС, намеревался полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков. Кроме того, его группа занималась вымогательствами, разбойными нападениями, грабежами и угонами машин. Из-за этого главарь имел конфликты с другими лицами, влияющих на криминогенную ситуацию в регионе.

Застреленный буковинский авторитет Евгений Боршан по кличке Пача и сгоревший бусик его киллеров. Фото Нацполиции

Судя по тому, что после убийства в интернет попала оперативная справка о Боршане, подготовленная не Департаментом стратегических расследований, который как преемник УБОПа занимается оргпреступностью, а Департаментом внутренней безопасности Нацполиции, вероятно, Пача действовал в смычке с местными правоохранителями, которых разрабатывала внутренняя безопасность полиции. Скорее всего, крепкой полицейской "крышей" и объясняется масштаб безнаказанной деятельности молодого короля контрабанды Буковины.

По данным наших источников в МВД, Боршана могли заказать из-за прокола во время очередной переправки контрабандой крупной партии сигарет. Недавно пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 146 ящиков сигарет на общую сумму около 2,5 млн гривен. Партия стала рекордной в 2020 году. Не исключено, что потеря крупного груза могла стать камнем преткновения между бандитскими группировками, контролирующими эти нелегальные поставки.

Убийц Боршана пока не нашли, хотя по области был объявлен план "Перехват".

В день убийства Боршана, ближе к вечеру, от жителя села Молодия поступил сигнал на 102 о том, что у свалки неизвестные подожгли автомобиль Mercedes с номерными знаками чешской регистрации. Именно на нем скрылись киллеры, застрелившие черновицкого Пачу-Боршана.

Полиция продолжает расследование по ч.2 ст.115 УК Украины (убийство, совершенное группой лиц на заказ).

Ранее сообщалось, что раненого бандита в больницу привезла "скорая", причем медикам угрожал расправой один из членов банды Боршана.

Также черновицкие врачи рассказывали, что вооруженные люди оцепили станцию скорой помощи, куда привезли раненого.









