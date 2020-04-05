Пожар в Чернобыльском лесу не удается потушить до сих пор, радиация уже больше нормы в 14 раз. Пожарные тушат огонь в двух очагах возгорания на 25 гектарах.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По состоянию на 13:30 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух ячеек, а именно: между с.Владимировка и с.Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га... вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га", - говорится в сообщении.

К тушению первой ячейки привлечены 124 человек и 28 едениц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Авиация ГСЧС уже осуществила 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 12 сбросов, самолетами АН-32П - 5 сбросов.

К тушению второй ячейки привлечены 14 человек и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 человек и 2 ед. техники.

Видео: YouTube/MNS GOV.UA

Напомним, что в субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация. Ликвидация пожара на территории Чернобыльской зоны продолжается и в воскресенье, 5 апреля. Всего на борьбу с огнем уже потрачено около 50 тонн воды.