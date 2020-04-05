В Черновцах, лидирующих по заболеваемости коронавирусом в Украине, во время бандитской перестрелки был смертельно ранен мужчина.

Медики скорой помощи привезли его в больницу, где мужчина скончался. А сейчас люди с оружием оцепили больницу.

Как "Страна" уже рассказывала, жертву стрельбы врачам пришлось перевозить под дулом пистолета: в карету "скорой" забрался подельник раненого и угрожал медикам расправой, если те не спасут товарища.

Врачи "скорой" подтвердили эту информацию, а также сообщили об оцеплении станции скорой помощи.

"Привезли парня на станцию скорой помощи и затем братва с оружием оцепила её по периметру с оружием", - сказали черновицкие врачи.

Между тем в Черновцах и области с 4 по 6 апреля действует режим максимального ограничения любого перемещения людей, когда нельзя выходить даже за продуктами.

Как писала "Страна", за час до начала действия этого режима в продуктовых и продовольственных магазинах области образовались значительные скопления людей.