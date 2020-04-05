Холдинг "Метинвест", который принадлежит Ринату Ахметову, временно остановил работу на двух перекатных предприятиях в Италии - Ferriera Valsider и Metinvest Trametal. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Итальянские власти потребовали временно закрыть металлургические предприятия страны.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В компании ожидают, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 000 тонн.

В случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке Метинвест прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах – в первую очередь, на Азовстали. Рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на Азовстали и переноса запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на Азовстали (с апреля на май).

Комбинат Запорожсталь не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции.

Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации, сказано в сообщении.

Также в Метинвесте сообщили, что излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта – в частности, в Китай.

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