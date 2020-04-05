Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании (РДЭ) "ДТЭК Энерго" с "C" до "RD". Приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций украинской компании понижен до "C" с рейтингом восстановления "RR5".

Об этом сказано в пресс-релизе агентства.

В агентстве связали понижение рейтинга с предупреждением "ДТЭК Энерго" о невыплате процентов по банковским кредитам и еврооблигациям, срок которых истекал 31 марта - 1 апреля и предложением о реструктуризации долга.

"Завершенная реструктуризация приведет к повышению рейтинга до уровня, отражающего структуру капитала компании после реструктуризации и бизнес-риски", - отметили в Fitch.

В конце 2019 года денежная позиция "ДТЭК Энерго" составляла 0,3 млрд грн в отсутствие доступных неиспользованных кредитных линий. А краткосрочная задолженность равнялась 2,1 млрд грн.

Fitch ожидает, что в 2020 году компания будет иметь отрицательный свободный денежный поток на фоне ослабления показателей, что увеличит потребности в финансировании.

В "ДТЭК Энерго" прокомментировали, что снижение кредитных рейтингов – это ожидаемая реакция. Компания приостановила выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, чтобы минимизировать негативные экономические последствия из-за системного кризиса в украинской энергетике и общего спада в украинской экономике.

В "ДТЭК Энерго" заверили, что начали переговоры с кредиторами о реструктуризации займов и готовят предложение по снижению экономической нагрузки на компанию. Необходимость реструктуризации вызвана тем, что Украина не завершила реформу рынка электроэнергии, которая была начата в прошлом году.

Компания отметила, что уже имеет опыт проведения реструктуризации займов.

"При этом нам удалось сохранить свое присутствие на международных финансовых рынках. Уверены, что наша экспертиза и успешный опыт добавит уверенности кредитором вести конструктивный диалог по реструктуризации, который завершится взаимовыгодными соглашениями", – сказали в "ДТЭК Энерго".

Как писала "Страна", до начала карантина Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B" с положительным прогнозом.

Сейчас перспективы не такие радужные. Например, на днях премьер Денис Шмыгаль предрек падение экономики страны почти на 5%.