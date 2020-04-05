Из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения повысился радиационный форм. Норма показателей превышена в 16,5 раз.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14", - заявил Фирсов и подчеркнул, что такая обстановка только в очаге возгорания.

По его словам, ситуация с тушением пожара остается сложной.

"Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но всего горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а потом огонь перебросился и на деревья".

Скриншот: Facebook/Єгор Фірсов

Напомним, что в субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация. Ликвидация пожара на территории Чернобыльской зоны продолжается и в воскресенье, 5 апреля. Всего на борьбу с огнем уже потрачено около 50 тонн воды.