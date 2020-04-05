В Броварах произошло возгорание на территории мебельной фабрики. Ранним утром воскресенья в ГСЧС поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики, расположенной в Броварах на улице Щелковская. Горели машины, деревянные поддоны, огонь перекинулся на здание.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля "Mercedes". Также разведка установила, что огонь уже перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт", - сообщает пресс-служба.

Пожарные локализовали возгорание в 6:25 и полностью ликвидировали в 6:55. О наличии пострадавших и размере причиненных убытков в ГСЧС не сообщили.

Фото: Пресс-служба ГСЧС

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