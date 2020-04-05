Рано утром 5 апреля, между 4:00 и 7:00 в полицию Полтавы поступили сообщения от местных жителей о повреждении мемориальных таблиц воинов АТО.

Во время выезда на места происшествия следственно-оперативная группа установила три факта повреждения таблиц.

Об этом сообщает сайт Нацполиии Полтавской области.

Оказались повреждены мемориальные таблицы, установленные ​​Мирославу Кабушке на стене школы №18 и ​​Сергею Лымарю на стене школы №9. Также была попытка повредить памятную доску в честь ​​Александра Кочеткова на стене школы №25, однако табличка была антивандальной и преступнику не удалось ее разбить.



Отделение №1 полиции Полтавы открыло уголовные производства по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Видео: YouTube/ Поліція Полтавщини

Правоохранители опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которую попал вандал.

Как писала "Страна", летом под Житомиром вандалы разбили могилы бойцов АТО.

А в ноябре мы рассказывали, что в Одессе разбили памятную доску радикалу, погибшему 2 мая.