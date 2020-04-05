Спасатели сообщили, что из-за горевшей травы уничтожен склад в Дарницком районе Киева
В Киеве в Дарницком районе произошел пожар. На на улице Автотранспортной загорелась трава и шины, огонь перекинулся на склад, который стоял неподалеку.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
"По прибытию было установлено, что горит травяной настил и резиновые покрышки на площади 130 м кв с распространением на отдельно стоящий металлический состав", - говорится в сообщении ГСЧС Киева в воскресенье, 5 апреля.
Спустя пол часа после поступления вызова пожар был локализован, еще спустя некоторое время – ликвидирован.
"В результате пожара сгорело и разобрано 20 м кв утеплителя стены склада", - рассказали в ГСЧС.
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