В Черновцах бригаде скорой помощи пришлось везти в больницу раненого в перестрелке мужчину в сопровождении бандита. Последний морально поддерживал умирающего товарища и угрожал врачам "скорой" пистолетом.

Об этом сообщает "Западный аргумент" со ссылкой на собственные источники.

"Скорая" была вызвана неизвестными на улицу Воробкевича к 33-летнему тяжело раненному мужчине, пострадавшему в результате стрельбы. В карету медиков забрался вооруженный молодой человек, угрожая врачам поквитаться, если те не спасут раненого. При этом он всю дорогу до больницы держал бригаду "скорой" под прицелом пистолета. "Скорую" также сопровождал автомобиль, в котором ехали друзья раненого.

Испуганным медикам пришлось оказывать помощь в этих условиях. У пострадавшего до критической отметки упало артериальное давление, шансов спасти его практически не было, но в больницу его все-таки довезли живым.

Вооруженные граждане выбежали из автомобиля и вместе с медиками ринулись в операционную. Там раненый скончался.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев подтвердил этот инцидент, удержавшись от подробностей.

"Он умер уже в больнице. Мы его живого довезли. Во время оказания пострадавшему помощи в медучреждении присутствовала полиция. Мы пока не обращались в полицию, потому что мне не докладывали всех подробностей инцидента. Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление", - сказал Еленев.

В полиции также подтвердили факт перестрелки, но информацию об угрозах медицинским работникам не прокомментировали, сославшись на тайну следствия.

Ранее "Страна" сообщала о перестрелке средь бела дня в Харькове. которая произошла 30 января.

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