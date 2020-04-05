В Иране количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 3603 человек. Всего в стране выявлено 58,226 больных Covid-19.

Об этом в воскресенье информирует агентство "Мехр" со ссылкой на министерство здравоохранения.

Так, по информации Минздрава, в Иране от коронавирусной инфекции умерло 3603 пациента, при этом 151 человек умер только за последние сутки. Что касается новых зараженных, то таких за прошедшие 24 часа было зарегистрировано 2 483 человек.

В ведомстве отметили, что от заболевания Covid-19 выздоровели 22 011 человек. В критическом состоянии находятся 4 057 пациентов.

Ранее мы писали, что Иран, который ранее согласился вернуть Украине черные ящики сбитого ими самолета МАУ, приостанавливает их расшифровку. Причина - распространение коронавируса в стране.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось до 1 251 человека. Всего за сутки в стране выявлено 156 новых случаев инфицирования.