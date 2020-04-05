В Бельгии число выписанных за сутки из больниц выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции пациентов составило 504 человека. Это больше, чем количество новых поступлений (499).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей антикризисного центра и Министерства здравоохранения Бельгии.

На пресс-конференции 5 апреля, посвященной ситуации с коронавирусом, официальные лица также рассказали о 164 новых летальных исходах. Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в Бельгии с начала пандемии составляет 1 447.

За последние сутки также подтверждены 1 260 новых случаев заражения вирусом. Общее число инфицированных по стране достигло 19 691. По данным на 5 апреля, госпитализированы 5 735 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 1 261 пациент.

Всего с 15 марта из бельгийских больниц выписаны 3 751 пациент, лечившиеся от COVID-19.

Ранее "Страна" анализировала, когда наступит пик с начнется спад заболеваемости в разных странах.

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