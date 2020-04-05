В селе Закомирня Хорошевского района Житомирской области загорелась сухая трава. Огонь вплотную подобрался к жилым домам, но спасателям удалось их отстоять.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о возгорании поступил в субботу днем на пункт связи 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

Местные жители начали тушить пожар подручными средствами, но их оказалось недостаточно. Из-за сильного ветра пламя от травы мгновенно перекинулось на три пустующие деревянные хаты и одно хозяйственное здание. Также возникла угроза жилым домам. Однако спасатели прибыли вовремя, чтобы их защитить от огня.

Специалисты ГСЧС отвели пламя от домов, а затем с помощью хлопушек приступили к тушению сухотравья.

Совместными усилиями пожарных и сельчан в 15:25 пожар был локализован, а в 19:30 ликвидован. Огонь уничтожил четыре здания и 4 гектара сухой растительности.

Всего за минувшие сутки спасатели в Житомирской области 33 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и самосевов на открытых территориях общей площадью 71 га.

Как писала "Страна", сегодня пожар в киевском коллекторе оставил без связи жителей пяти районов.

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