Погода в Украине в понедельник будет солнечной и без осадков. Днем столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов тепла. А вот на Благовещенье воздух прогреется еще сильнее.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха начинает "раскручиваться". Ближайшей ночью еще будет свежо, около нуля и даже "минуса", но днем ​​уже воздух прогреется до +11...+16 градусов", - пишет Диденко. Уже во вторник, 7 апреля, когда верующие будут отмечать Благовещение, апрельское тепло будет более интенсивным и столбики термометров поднимутся до +14 +20 градусов.

По словам метеоролога, дождь вероятен уже в пятницу, 10 апреля. Тогда же на территории страны ожидается небольшое похолодание.

"А пока - сухо, солнечно, тепло, потом очень тепло и максимальная самоизоляция. И хотя у нас уже не тот маникюр, стрижками можно напугать зеркало, наши спортивные штаны и домашние футболки надоели уже даже коту, это не отменяет нашего хорошего дружелюбного общения. Только такое, человеческое сопротивление сложным обстоятельствам позволит нам спокойно посмотреть друг другу в глаза и обняться после завершения этой непростой человеческой истории. Всем - здоровья", - добавила Диденко

Скриншот: Наталка Диденко в Фейсбук

Ранее мы публиковали видео природного катаклизма в Киеве. Там, в конце марта выпал снег.

Напомним, что на эти выходные Диденко обещала похолодание, обусловленное холодным атмосферным фронтом северного циклона Pauline.