В грядущий понедельник весеннее потепление посетит все регионы Украины. Погода будет солнечная с незначительной облачностью.

Об этом гласят данные Укргидрометцентра.

Стоит отметить, что воздух в среднем прогреется до 14-15 градусов тепла по всей Украине. В западных областях будет +13 +17 градусов, на юге +12 +15 градусов. Немного прохладнее будет в центральных и восточных областях: от +11 до +14 и +10 +13 градусов соответственно.

При этом в ночи 6 и 7 апреля будут достаточно прохладными. Метеорологи предрекают от -3 до +1 на западе и от +1 до +5 на юге. На севере и востоке будет от -1 до +1 градусов.

В Киеве 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет сохраняться на уровне +12 +14 градусов.

Напомним, что сухая и солнечная погода надолго задержится в Украине благодаря антициклону, который пришел в Европу.

Ранее мы писали, что из-за низких температур на этой неделе, урожай фруктов и ягод может снизиться более чем на половину.