Министерство охраны здоровья напомнило украинцам, что во время распространения коронавирусной болезни особой заботы требуют пожилые люди.

В официальном Facebook пресс-служба МОЗ опубликовала доходчивую инфорграфику о том, как правильно опекать стариков, чтобы не заразить их. А также, что нужно делать на карантине самим пожилым гражданам.

Людям преклонного возраста следует:

не выходить из дома;

не приглашать гостей и повременить с праздниками;

общаться с близкими только по телефону или через интернет;

регулярно мыть руки с мылом;

проветривать помещения и делать влажную уборку;

укреплять иммунитет;

сообщать родным о состоянии своего здоровья.

Если нужно что-то купить, лучше попросить сходить в магазин или аптеку родных. Пусть они оставляют купленное перед дверями квартиры пожилого человека.

На улице желательно сохранять дистанцию не меньше полутора метров и быть в маске. Также необходимо избегать скоплений людей, рукопожатий и поцелуев, контакта с теми, у кого очевидны признаки респираторных заболеваний.

Ранее "Страна" приводила советы МОЗ о том, как следить за здоровьем на карантине.

Также мы приводили призыв министерства и НБУ оплачивать коммунальные услуги онлайн, не выходя из дома.