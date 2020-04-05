Минздрав напомнил, как во время карантина защитить пожилых людей от коронавируса. Инфографика
Министерство охраны здоровья напомнило украинцам, что во время распространения коронавирусной болезни особой заботы требуют пожилые люди.
В официальном Facebook пресс-служба МОЗ опубликовала доходчивую инфорграфику о том, как правильно опекать стариков, чтобы не заразить их. А также, что нужно делать на карантине самим пожилым гражданам.
Людям преклонного возраста следует:
- не выходить из дома;
- не приглашать гостей и повременить с праздниками;
- общаться с близкими только по телефону или через интернет;
- регулярно мыть руки с мылом;
- проветривать помещения и делать влажную уборку;
- укреплять иммунитет;
- сообщать родным о состоянии своего здоровья.
Если нужно что-то купить, лучше попросить сходить в магазин или аптеку родных. Пусть они оставляют купленное перед дверями квартиры пожилого человека.
На улице желательно сохранять дистанцию не меньше полутора метров и быть в маске. Также необходимо избегать скоплений людей, рукопожатий и поцелуев, контакта с теми, у кого очевидны признаки респираторных заболеваний.
Ранее "Страна" приводила советы МОЗ о том, как следить за здоровьем на карантине.
Также мы приводили призыв министерства и НБУ оплачивать коммунальные услуги онлайн, не выходя из дома.