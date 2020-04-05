Лесной пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, охватил площадь уже в 100 гектаров. Радиация в эпицентре пожара превышает допустимые нормы.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился в Чернобыльской зоне еще на 20 гектаров, в целом пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья...", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/egor.firsov

При норме радиации в 0,14, утверждает Фирсов, в центре возгорания дозиметр показывает 2,3. В связи с инцидентом, он призвал депутатов Верховной Рады ужесточить наказание за поджоги травы.

Видео: kv.dsns.gov.ua

Напомним, в субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация. Нейтрализация огня осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам на данный момент нет. По состоянию на утро воскресенья, возгорание еще продолжали тушить.