В то время как футбольная Премьер-лига Англии была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, защитник Манчестер Сити (где играет наш легионер Александр Зинченко - Ред.) и национальной сборной Англии Кайл Уокер воспользовался услугами проституток.

Об этом в пятницу, 5 марта, передает британская газета The Sun.

Футболист вместе с другом на время карантина арендовал дом за £8 тысяч (270 тысяч гривен). Туда же они вызвали двух проституток, которые заработали на встрече с футболистом £2,2 тысячи (75 тысяч гривен).

В свою очередь игрок "горожан" уже принес извинения своему клубу за скандал. Руководство Манчестер Сити уже осудило действие Уокера и начало внутреннее расследование, по завершению которого футболист может быть оштрафован.

По информации издания, защитник расстался со своей девушкой Энни Килнер в начале этого года. Журналисты также узнали, с кем именно Уокер провел ту ночь. Так, роскошный дом футбольной звезды посетили работницы эскорта 21-летняя Луиза Макнамара и 24-летняя бразильянка, имя которой не называется.

Работница эскорта, которая провела ночь с защитником Манчестер Сити. Фото: The Sun

Напомним, что в Германии тысячи иностранных проституток терпят катастрофу в связи с тем, что оказались на улице после закрытия борделей и границ из-за вспышки коронавируса.

Ранее мы писали, что украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко представит Украину на онлайн-турнире по виртуальному футболу в период карантина.