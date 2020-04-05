При пожаре в кабельном коллекторе в центре Киева были повреждены кабели Укртелекома.

Об этом в воскресенье, 5 марта, информирует пресс-служба компании в Facebook.

Сообщается, что три аварийно-восстановительные бригады Укртелекома ждут разрешения спасателей чтобы получить доступ к проведению работ в каналах коллектора. На данный момент там сохраняется высокий уровень задымленности. Также проведению ремонта мешает электрические кабели.

В компании отметили, что сейчас идет переподключение абонентов, лишившихся связи из-за пожара, на другие линии.

В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов отметил, что ремонтники компании могут получить доступ в помещение коллектора как в воскресенье, так и в понедельник.

"Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы Укртелеком переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта", - отметил Шуранов.

Скриншот: Укртелеком в Facebook

Ранее мы публиковали список районов Киева, где абоненты лишились связи из-за аварии в коллекторе на Крещатике.

Также "Страна" сообщала, что воздух в Киеве будет загазованным еще несколько дней из-за частых пожаров. Это связано со слабым ветром, потеплением и другими факторами погоды.