Подземный пожар на Крещатике уничтожил линии Укртелекома
При пожаре в кабельном коллекторе в центре Киева были повреждены кабели Укртелекома.
Об этом в воскресенье, 5 марта, информирует пресс-служба компании в Facebook.
Сообщается, что три аварийно-восстановительные бригады Укртелекома ждут разрешения спасателей чтобы получить доступ к проведению работ в каналах коллектора. На данный момент там сохраняется высокий уровень задымленности. Также проведению ремонта мешает электрические кабели.
В компании отметили, что сейчас идет переподключение абонентов, лишившихся связи из-за пожара, на другие линии.
В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов отметил, что ремонтники компании могут получить доступ в помещение коллектора как в воскресенье, так и в понедельник.
"Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы Укртелеком переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта", - отметил Шуранов.
Скриншот: Укртелеком в Facebook
Ранее мы публиковали список районов Киева, где абоненты лишились связи из-за аварии в коллекторе на Крещатике.
Также "Страна" сообщала, что воздух в Киеве будет загазованным еще несколько дней из-за частых пожаров. Это связано со слабым ветром, потеплением и другими факторами погоды.