Жительница Николаева, глава правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева рассказала, как у нее и ее мужа обнаружили коронавирус, как проходила процедура лечения и как они вылечились.

Об этом она написала для друзей в закрытой группе в соцсети, как передают "Новости Николаева".

"Хочу чтобы люди знали: ещё одна история болезни Covid-19 со счастливым окончанием или как Covid-19 стал реальностью моей семьи. Без стеснения расскажу, мы с мужем получили положительный результат на коронавирус и это может случиться с каждым. Изначально, у мужа все выглядело, как простуда", - написала она.

Так, на первый день у мужа была температура 37,5 и насморк. На второй и третий дни насморк пропал, но вместе с обонянием.

"4й-5й дни - 38,3 (легко сбивается, кашля нет, никаких симптомов только температура и ломит тело, очень ломит). Анализ крови идеальный, терапевт при осмотре говорит ничего не предвещает беды, так протекают ОРВИ до 7-и дней температуры", - подчеркнула она.

После этого пара отправилась домой на лечение. Но паника вернулась на 8-й день, когда температура не спадала, а друг срочно настаивал на госпитализации. Пара отправилась в Николаевскую инфекционную больницу, но там им сообщили, что результат придется ждать 3-6 дней. Быстрее только в Александровской больнице Киева.

"На вопрос могу ли я забрать мужа, мне ответили да, имеете право. Подъехав под бокс в больницу с полным баком топлива, но не взяв даже зубную щётку, мне отдали мужа со словами: "Сделали рентген у него полисегментарная двухсторонняя пневмония. От бокса Николаевской инфекционной до приемного покоя Александровской мы ехали без единой остановки…", - утверждает Замазеева.

Там же, по ее словам, у них с мужем диагностировали коронавирус, хотя у самой женщины не было ни одного симптома.

"Мы попросили экстренно сообщить в город, администрация города быстро и оперативно взяли анализы у детей и родного брата, который самоизолировался с детьми и ждал нашего результата, у них ПЦР отрицательные. Это не хайп, вирус есть, оставайтесь дома, берегите себя, своих близких и людей рядом", - призывает Анна Замазеева.

Ранее "Страна" писала, что количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине, по состоянию на утро воскресенья, увеличилось до 1 251 человека. Всего за сутки в стране выявлено 156 новых случаев инфицирования.