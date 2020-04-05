Городской транспорт в Запорожье продолжит свою работу вопреки постановлению Кабмина о запрете на автобусные перевозки в Украине на время карантина.

Об этом в Facebook написал городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Мэр города отметил, что Минздрав рекомендует остановить курсирование общественного транспорта кроме трамваев и троллейбусов. Буряк согласился, что такая вынужденная мера является необходимой.

"Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2020 №255", - написал Буряк.

Городской голова заявил, что с 6 апреля весь общественный транспорт будет работать как и раньше. При этом в запорожских автобусах, троллейбусах и трамваях можно находиться только в маске или респираторе.

Скриншот: Владимир Буряк в Фейсбук

Напомним, что Буряк не первый мэр в Украине, который отказывается выполнять распоряжения Кабмина по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, еще 16 марта городской голова Харькова Геннадий Кернес не хотел закрывать подземку в городе. Однако уже на следующий день мэр изменил свое решение.

Ранее мы публиковали инфографику с информацией о работе общественного транспорта во время карантина в Украине.