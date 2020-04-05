В воскресенье, 5 апреля, в Свято-Покровском храме Львова прощаются с Иваном Вакарчуком, известным ученым и отцом рок-музыканта и нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом говорится на странице Львовского национального университета имени Ивана Франко в Facebook.

"Прощание с Иваном Вакарчуком начнется в 14:30 в Свято-Покровском храме г. Львов. На церемонии будут присутствовать только родные, но все желающие могут дистанционно присоединиться молитвой с помощью онлайн-трансляции", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/franko.lviv.ua

Уточним, что само прощание уже началось. На нем присутствует и сам Святослав.

Видео: YouTube/Собор Покрови Пресвятої Богородиці

Напомним, первым о смерти Ивана Вакарчука написал экс-глава Института Национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович.

Позже трагедию подтвердил и сам Святослав. По его словам, он потерял не просто отца, а и лучшего друга.