Три украинца проигнорировали режим самоизоляции и попытались выехать за границу через пункты пропуска, однако пограничники им помешали. Теперь нарушители заплатят штраф за нарушение карантина.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины в воскресенье, 5 апреля.

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.

Позже пограничники оповестили о правонарушении сотрудников Национальной полиции. Правоохранители составили на нарушителей административные протоколы согласно ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Далее решение относительно этих граждан должен вынести суд.

Стоит отметить, что нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 до 34 000 гривен.

Скриншот: Государственная пограничная служба Украины

Ранее мы писали, что за сутки на территорию Украины, после так называемого закрытия границ, вернулись 11 тысяч наших граждан.

Напомним, что недавно четверо молдаван незаконно пересекли государственную границу Украины, чтобы найти работу.