Беларусь с сегодняшнего дня, 5 апреля, прекращает железнодорожное сообщение с Россией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Белоруской железной дороги (БЖД).

"В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов:

№2/1 Минск - Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020;

№52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020", - говорится в сообщении.

Представители компании призвали пассажиров с пониманием отнестись к изменениям в расписании. Возврат билетов будет осуществлен с компенсацией полной стоимости.

"О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Беларуси зафиксировано уже 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Всего в стране диагноз Covid-19 подтвержден у 502 человек.

Ранее мы писали, что в Беларуси будут принудительно госпитализировать граждан, нарушивших 14-дневный карантин.