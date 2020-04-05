Сегодня, 5 апреля, столичные полицейские после скандала со спортсменами, которые тренировались в Гидропарке, решили перекрыть пешеходный мост ведущий "к качалке под открытым небом".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, отряд правоохранителей оцепил пешеходный мост, чтобы через него никто не мог пройти. А саму "качалку под открытым небом" огородили лентой, чтобы на ней никто не занимался.

Фото: Страна

Кроме того, на пляже в Гидропарке также пусто. Из посетителей здесь остались разве что бродячие собаки.

Фото: Страна

Напомним, 2 апреля на журналистку телеканала ZIK Аллу Жизневскую напали во время съемок сюжета о нарушении карантина на тренажерной площадке под открытым небом в киевском Гидропарке. Как выяснилось позже, на журналистов напал человек по фамилии Шаповалов, бывший АТОшник, ранее участвовавший в акциях на стороне застройщиков. Полиция задержала его и сообщила о подозрении в совершении правонарушения.

Также мы писали о дальнейших мерах по сопротивлению властям со стороны спортсменов. Так, спортсмен-активист Михаил Ковальчук даже угрожал драками с силовиками.