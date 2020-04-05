Тысячи британцев отправились на пикник в парки во время карантина. Фото: Полиция Лондона

Несмотря на объявленный премьером Борисом Джонсоном карантин, британцы продолжают загорать в парках и устраивать пикники.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает телеканал Sky News.

Так, в субботу, 4 апреля, в Великобритании выдался самый теплый день за последние полгода и британцы решили не сидеть дома на карантине, а устроить пикник, позагорать или прокатиться на велосипеде. Такая картина наблюдалась в лондонских парках Лондон Филдс, Баттерси и других. А в парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 тысяч человек.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

При этом нередко отдыхающие все же соблюдали дистанцию с другими людьми, опасаясь подхватить коронавирусную инфекцию. Стоит отметить, что согласно указу британского правительства, из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом один раз в день.

По последним данным в Великобритании зафиксировано 41 903 случая коронавируса, 4 313 пациентов умерли.

Напомним, что 5 апреля, в 22:00 по Киеву королева Великобритании Елизавета II выступит с обращением по поводу ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее мы писали, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма с призывом оставаться дома каждой семье в стране.

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