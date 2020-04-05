Несмотря на объявленный премьером Борисом Джонсоном карантин, британцы продолжают загорать в парках и устраивать пикники.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает телеканал Sky News.

Так, в субботу, 4 апреля, в Великобритании выдался самый теплый день за последние полгода и британцы решили не сидеть дома на карантине, а устроить пикник, позагорать или прокатиться на велосипеде. Такая картина наблюдалась в лондонских парках Лондон Филдс, Баттерси и других. А в парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 тысяч человек.

Фото: Sky News

При этом нередко отдыхающие все же соблюдали дистанцию с другими людьми, опасаясь подхватить коронавирусную инфекцию. Стоит отметить, что согласно указу британского правительства, из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом один раз в день.

Went on my daily power walk today and this was the top of Primrose Hill. Regent's Park was heaving with folk having picnics and recreating From Here To Eternity's beach scene on the grass pic.twitter.com/N8jGLUfdoA — Dorothy (@Thirteenfive70) April 4, 2020

По последним данным в Великобритании зафиксировано 41 903 случая коронавируса, 4 313 пациентов умерли.

Напомним, что 5 апреля, в 22:00 по Киеву королева Великобритании Елизавета II выступит с обращением по поводу ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее мы писали, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма с призывом оставаться дома каждой семье в стране.