Президент России Владимир Путин решил продлить режим дистанционной работы в своей администрации, введенный из-за коронавируса, еще на неделю.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю", - сказал он.

По словам Пескова, случай с главным врачом больницы в Коммунарке показал, что президенту лучше всего сократить физическое общение, что и было сделано.

Ранее сообщалось, что Путин второй раз за восемь дней обратился к населению страны. В обращении глава Кремля объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

Также мы рассказывали, что "Страна" готовила большой текст о том, как в России борются с эпидемией коронавируса.