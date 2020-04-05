В Беларуси зафиксировано уже 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Всего в стране диагноз Covid-19 подтвержден у 502 человек.

Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает министерство здравоохранения Беларуси.

Пресс-служба ведомства отмечает, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в ночь на 31 марта в стране зафиксирована первая смерть от Covid-19. Умер заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.

Ранее мы писали, что в Беларуси будут принудительно госпитализировать граждан, нарушивших 14-дневный карантин, обязательный к соблюдению при возвращении из-за рубежа.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что коронавирус является обычным "психозом".