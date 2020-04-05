Всемирный банк поприветствовал Верховную Раду с принятием закона об открытии рынка земли. Теперь народным депутатам рекомендуют принять дополнительные изменения в законодательстве.

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка в Facebook.

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов", - говорится в сообщении.

Уточним, что речь идет об обеспечении свободного доступа к кадастровым данным, усилении управления земельными ресурсами и ускорении процедуры передачи земли, а также об урегулировании продажи государственных земель.

"Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность. Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что принятый Верховной Радой закон о рынке земли до 2024 года разрешает покупку земли лишь физлицам и объемом не более 100 га в одни руки.

Скриншот: facebook.com/WorldBankUkraine

Ранее "Страна" писала, что Международный валютный фонд ожидает принятия Верховной Радой "антиколомойского закона" и нового бюджета. Также Фонда считает, что украинской власти нужно продолжить работу со Всемирным банком по внедрению рынка земли.

Напомним, что в ночь на 31 марта депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности" Порошенко, "Голоса" и группы "Доверие" приняли во втором чтении законопроект о продаже земли.