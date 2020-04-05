Историк Олег Соколов, который убил и расчленил труп своей любовницы-аспирантки, был доставлен из Москвы в родной для него Санкт-Петербург.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев, передает информационное агентство "Интерфакс".

Правозащитник также добавил, что Соколов на данный момент находится в карантине. В свою очередь источники агентства утверждают, что обвиняемый был этапирован именно в петербургские "Кресты".

Напомним, что бывшего доцента питерского госуниверситета Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По информации следствия, профессор выстрелил в девушку из обреза после ссоры. Позже он расчленил тело и пытался по частям утопить его в реке Мойке. В один из таких подходов к воде он оступился и упал, полицейские нашли у него в рюкзаке отрезанные женские руки.

Соколов признал свою вину, после чего его поместили в следственный изолятор "Кресты", а затем перевели в московскую "Бутырку", где поместили в психлечебницу.