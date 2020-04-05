Киевский градоначальник Виталий Кличко утверждает, что больше всего зараженных в столице за сутки было обнаружено в Дарницком районе, а лидером по общему количеству зараженных жителей столицы стал Печерский район.

Соответствующую карту он опубликовал у себя в Telegram-странице.

Так, в Святошинском районе теперь 11 зараженных коронавирусом, в Оболонском районе - 20 человек, в Подольском - 17, в Шевченковском - 33 зараженных, в Соломенском районе - 36 больных, Деснянский район имеет 15 случаев, Днепровский район - 13 больных Covid-19, Дарницкий - 35 человек и Голосеевский район - 24 зараженных.

Больше всего зараженных украинцев на Печерске - тут 41 лабораторно подтвержденный случай.

При этом, за сутки в разных районах Киева проявилась такая динамика по новым случаям:

Голосеевский +1

Дарницкий +7

Деснянский +3

Днепровский +2

Оболонский +2

Печерский +3

Подольский +4

Святошинский +2

Соломенский +3

Шевченковский +4

Скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Киеве достигло 245 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 31 человека.

Также "Страна" писала, что количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине, по состоянию на утро воскресенья, увеличилось до 1 251 человека. Всего за сутки в стране выявлено 156 новых случаев инфицирования.