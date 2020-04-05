В Херсоне полицейский автомобиль столкнулся с "Ладой" в результате чего пострадали пять человек - правоохранители и пассажиры "ВАЗа" вместе с водителем.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, информирует пресс-служба полиции Херсонской области.

Так, на "102" поступила информация, что около 09:00 в Херсоне на перекрестке ул. Украинская и Тираспольская произошло ДТП с участием полицейского автомобиля "Skoda Rapid" и "ВАЗ-2108". На данный момент на месте инцидента следователи определяют обстоятельства аварии.

"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2108" двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а "Skoda Rapid" по главной ул. Украинской. В итоге "ВАЗ" перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлены двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров "ВАЗа". Сейчас устанавливается степень полученных ими телесных повреждений", - сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Скриншот: Полиция Херсонско области в Фейсбук

Напомним, что недавно в Черновцах задержали 36-летнего мужчину, который сбил женщину, после чего сжег свою машину.

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