В Беларуси, где недавно от Covid-19 умер заслуженный артист, будут принудительно госпитализировать граждан, нарушивших 14-дневный карантин, обязательный к соблюдению при возвращении из-за рубежа.

Об этом гласит совместное постановление Министерства здравоохранения, МВД и Госпогранкомитета (ГПК) страны, передает РИА "Новости" в воскресенье, 5 апреля.

Сообщается, что министерство внутренних дел Беларуси будет ежедневно обновлять списки граждан, которые прибыли в страну. Их также обяжут указать адреса прописки и фактического проживания, чтобы правоохранители могли проверить соблюдение гражданами карантина.

Однако, если человек, который вернулся в страну нарушил режим самоизоляции, относительно него будет рассматриваться вопрос касательно принудительной госпитализации в медицинском учереждении.

Стоит отметить, что не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко называл эпидемию коронавируса "психозом" и посоветовал несколько сомнительных способов профилактики инфекции.

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