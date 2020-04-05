Под Луганском пограничник устроил смертельное ДТП. Фото
В селе Марковка Луганской области пограничный инспектор на Toyota Land Cruiser спровоцировал ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще двое отправились в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, трагедия случилась в ночь на воскресенье, 5 апреля. Пограничник на машине выехал за пределы проезжей части и влетел в бетонную опору линии электропередач и дерево.
Фото: dbr.gov.ua
"В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами", - говорится в сообщении.
По данному факту уже начали расследование. Если вину водителя докажут, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Фото: dbr.gov.ua
Напомним, в Житомирской области в результате столкновения автомобиля "скорой" помощи и легковушки погиб один человек, трое - ранены.
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